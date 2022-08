Die BAT-Aktie (WKN: 916018) spielt mit der Dividende in diesem Jahr ihr Value-Potenzial einmal mehr aus. Das, was die Investoren so zuversichtlich macht, dass die Aktien seit Jahresstart fast 20 % an Wert gewonnen haben, ist vermutlich das alltägliche Geschäftsmodell. Geraucht wird trotzdem noch, wenn auch etwas weniger und sukzessive abnehmend. Anscheinend zieht das jetzt wieder mehr. Allerdings zeigen auch die aktuellen Quartalszahlen, dass zumindest Stagnation auf einem profitablen Niveau noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...