Das wäre eine schöne Kombination für Friwo: Aktienkurs und Auftragsbestand auf All-Time-High. Viel fehlt dafür nicht mehr, denn das Orderbuch des Herstellers von Ladegeräten ist mit 127,0 Mio. Euro (per 30. Juni 2022) so gut gefüllt wie nie zuvor in der Firmengeschichte. Und was den Aktienkurs angeht, notiert der Spezialwert momentan um gerade einmal 14 ... The post Friwo: Seltene Kombination appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...