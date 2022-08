Düsseldorf/Loffenau (ots) -Loffenau kommt in diesen Tagen aus dem Feiern nicht heraus: Die Gemeinde im Landkreis Rastatt zelebriert ihr 725-jähriges Bestehen. Und für zahlreiche Loffenauer*innen gab es an diesem Wochenende noch mehr Grund zum Jubeln: Am Samstag hat das Team der Deutschen Postcode Lotterie den Monatsgewinn im August in Höhe von 1,4 Millionen Euro an 34 Glückspilze verteilt. Und das Beste: Auch der gute Zweck gewinnt immer, denn dank aller Teilnehmer*innen in Baden-Württemberg konnte die Soziallotterie in dem Bundesland bereits 340 soziale und grüne Projekte mit fast 12 Millionen Euro fördern - eines davon im Nachbarort Gernsbach.Sonne pur und Temperaturen an die 30 Grad - besser hätten die Rahmenbedingungen für die Feierlichkeiten in Loffenau an diesem Wochenende nicht sein können: Mit zahlreichen goldenen Umschlägen und großen Schecks ist Glücksbote Felix Uhlig samt Team der Deutschen Postcode Lotterie in den Landkreis Rastatt gereist, um 34 Glückspilze mit insgesamt 1,4 Millionen Euro zu überraschen.Mit Abstand am lautesten haben Ursula* und Maria* gejubelt, da ihr Postcode 76597 BQ für den Monatsgewinn im August gezogen wurde. Das bedeutet nicht nur, dass die zwei Postcode-Gewinnerinnen dank ihrer beiden Lose jeweils 350.000 Euro einstreichen - weitere 32 Loffenauer Teilnehmer*innen profitieren ebenfalls: Aufgrund der zum gezogenen Postcode gehörigen Postleitzahl 76597 gibt es für die teilnehmenden Nachbar*innen zusammen auch noch einmal 700.000 Euro. Das entspricht bei 39 Losen stolzen 17.948 Euro je Los!"Das ist für mich mehr als ein Lottogewinn", sagt Ursula und strahlt beim Anblick des 350.000-Euro-Schecks, den ihr Felix Uhlig gerade überreicht hat. "Ich hatte es in meinem Leben nicht wirklich leicht. Jetzt habe ich mal richtig Glück gehabt. Einen Teil der Summe werde ich für meine Familie beiseitelegen. Und ich werde eine neue Küche kaufen." Und auch Maria freut sich sehr über die 350.000 Euro: "Jetzt wird einiges für mich leichter. Ich wünsche mir ein sorgenfreies Leben und habe mit dieser Summe ein Stück Sicherheit fürs Alter."Weitere 700.000 Euro für 32 GlückspilzeEiner der 32 Postleitzahl-Gewinner ist Viktor*, der gleich bei seiner ersten Ziehung einen Volltreffer landet: Seine drei Lose bescheren ihm satte 53.844 Euro. "Das ist viel mehr, als ich erwartet habe", sagt der 38-Jährige und strahlt seine Ehefrau Jenny* bis über beide Ohren an. "Endlich komme ich meinem Traum ein Stück näher, ein Hotel kaufen zu können. Ich finde es großartig, dass ich mit meiner Teilnahme gewinnen kann und gleichzeitig Gutes tue. Da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe."Glückwünsche aus der PolitikBeim anschließenden, gemeinsamen Gewinnerfest im Kurpark verleihen viele Glückspilze ihrer Freude Ausdruck und empfangen zudem persönliche Glückwünsche von Dr. Alexander Becker, dem CDU-Landtagsabgeordneten des Landkreises Rastatt, und David Grässle, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Gemeinschaft in Loffenau. "Es ist wunderbar, dass der Monatsgewinn im August nach Loffenau in den Landkreis Rastatt geht und alle Gewinner*innen mit ihren Losen gleichzeitig gemeinnützige Organisationen hier in der Nähe unterstützen", sagt Becker. Und Grässle ergänzt: "Für unsere Gemeinde ist der Lotteriegewinn etwas ganz Besonderes. Vor allem, weil wir in diesem Jahr unser 725-jähriges Jubiläum feiern und damit jetzt viele zweifachen Grund zum Feiern haben."Baden-Württemberg im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Baden-Württemberg konnten sich seit 2016 bereits über vier Monatsgewinne freuen - zuletzt im Februar dieses Jahres, als Ancilla* und Michael* in Heuweiler nördlich von Freiburg mit zwei Losen über 700.000 Euro jubelten. Die ganze Geschichte lesen Sie hier (https://presse.postcode-lotterie.de/monatsgewinn-feb-heuweiler-2022/)."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer, denn nicht nur die Gewinner*innen in Loffenau können sich dank ihrer Lose freuen - alle Teilnehmer*innen in Baden-Württemberg machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits fast 12 Millionen Euro für 340 Projektförderungen bereitgestellt werden. Eine der geförderten Organisationen ist der Verein Pferde bewegen Menschen aus dem nur drei Kilometer entfernten Gernsbach. In der dortigen Grünen Oase kommen ältere Frauen und Frauen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte zusammen, um voneinander zu lernen, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu inspirieren.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über3.500 grüne und soziale Projekte mit mehr als 115 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Spielkonzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als elf Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, wie George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad, Toni Kroos und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie ist Kai Pflaume.Pressekontakt:Pressekontakt Deutsche Postcode Lotterie:Nicolas BertholdPresse und KommunikationMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 211 94 28 38-40E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/5297019