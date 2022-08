Münster (ots) -Ein polnischer Eurojackpot-Tipper wird begeistert sein: Bei der Ziehung am letzten Freitag (12. August) traf er als Einziger europaweit die Gewinnklasse 1 und knackte damit den Jackpot. Mit der Summe von über 45,6 Mio. Euro ist es ein Rekordgewinn in Polen.GlückszahlenDie Spielquittung, auf der die Gewinnzahlen 14, 32, 34, 38 und 46 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 5 stehen, machten den Tipper aus Polen zum 45-fachen Millionär.Rekordgewinn in PolenSeit Start der Lotterie Eurojackpot ist es der höchste Gewinn, der nach Polen geht. Von den bisher neun Eurojackpot-Millionären in Polen gab es in den Jahren 2019 und 2021 zwar auch zwei Spielteilnehmer, die sich jeweils eine Gewinnsumme von jeweils 45 Millionen Euro ertippen konnten. Die jetzt erzielte Summe von 45.691.514,80 Euro ist aber neuer polnischer Rekordgewinn.Deutschland räumt in den Gewinnklassen 2 und 3 abIn der Gewinnklasse 2 gab es am Freitag (12. August) vier weitere Glückspilze, die sich über hohe Gewinnsummen im sechsstelligen Bereich freuen können. Jeweils 472.480,70 Euro gehen nach Bayern, Rheinland-Pfalz, in das Saarland und nach Finnland.Hochgewinne gab es auch in der Gewinnklasse 3: Genau 213.165,70 Euro erhalten fünf weitere Tipper aus Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein, Schweden und der Tschechischen Republik. Von den neun Hochgewinnen in den Rängen zwei und drei gehen somit sechs nach Deutschland.Nächste ZiehungAuch wenn der Jackpot gerade geknackt wurde, die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn besteht weiterhin. Der Eurojackpot startet bereits am kommenden Dienstag (16. August) erneut mit zehn Millionen Euro im obersten Rang. Tipps können in den Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5297039