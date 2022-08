DJ Otto (GmbH & Co KG): Otto Group mit erfolgreicher Debütemission im Schuldscheinmarkt

Hamburg, 15. August 2022

Otto Group mit erfolgreicher Debütemission im Schuldscheinmarkt . Initial angestrebtes Vermarktungsvolumen nahezu verdoppelt . Weitere Diversifizierung der Finanzierungsquellen und der Investorenbasis

Die Otto (GmbH & Co KG) hat im Rahmen ihrer Debütemission am Schuldscheinmarkt ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 382 Mio. EUR begeben. Nach einigen kleineren Schuldschein-Pilotprojekten in der Vergangenheit hat die Otto Group damit erstmals eine breit vermarktete Schuldschein-Transaktion platziert. Das Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren emittiert.

"Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten sowie dem volatilen Kapitalmarktumfeld ist das große Interesse der Investoren ein starker Vertrauensbeweis für das Geschäftsmodell der Otto Group und eine Bestätigung unserer fokussierten Wachstumsstrategie", sagt Petra Scharner-Wolff, Chief Financial Officer der Otto Group.

Das Emissionsvolumen von 382 Mio. EUR übertraf das initial angestrebte Vermarktungsvolumen von 200 Mio. EUR deutlich. Mehr als 73 Investoren, vor allem Sparkassen, Genossenschaftsbanken und ausländische Geschäftsbanken, zeichneten die angebotenen Tranchen von drei bis zehn Jahren. Alle Tranchen konnten jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne gepreist werden. Die Mittel aus der Schuldschein-Transaktion sollen zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke dienen.

"Mit der Debütemission unseres Schuldscheindarlehens steigern wir die Diversifizierung unserer Fremdkapitalinstrumente und verbreitern nochmals unsere Investorenbasis. Zudem erwies sich die Schuldscheintransaktion im aktuell sehr volatilen Kapitalmarktumfeld als stabil und preislich attraktiv", führt Kai Havekost, Vice President Corporate Finance der Otto Group, weiter aus.

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der BNP Paribas, der DZ BANK und der Landesbank Hessen-Thüringen als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater der Otto Group fungierte Dentons Europe LLP.

Volumen Laufzeit Zinssatz und Marge Margenindikation zu Beginn der Vermarktung 2,0 Mio. EUR 3 Jahre variabel 6M Euribor + 70 bps 70 - 90 bps 29,5 Mio. EUR 3 Jahre fix 2,044 % (70 bps) 70 - 90 bps 93,0 Mio. EUR 5 Jahre variabel 6M Euribor + 90 bps 90 - 110 bps 103,5 Mio. EUR 5 Jahre fix 2,371 % (90 bps) 90 - 110 bps 32,5 Mio. EUR 7 Jahre variabel 6M Euribor + 110 bps 110 - 130 bps 95,0 Mio. EUR 7 Jahre fix 2,671 % (110 bps) 110 - 130 bps 26,5 Mio. EUR 10 Jahre fix 3,007 % (130 bps) 130 - 150 bps

Otto Group 1949 in Deutschland gegründet, ist die Otto Group heute als weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 43.000 Mitarbeiter*innen in 30 wesentlichen Unternehmensgruppen vornehmlich in den drei Wirtschaftsräumen Deutschland, übriges Europa und USA präsent. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die Segmente Plattformen, Markenkonzepte, Händler, Services und Finanzdienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2021/22 (28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 16,1 Milliarden Euro. Sie gehört mit einem Onlineumsatz von rund 12,1 Milliarden Euro zu den weltweit größten Onlinehändlern. Die besondere Stärke der Unternehmensgruppe liegt darin, eine breite Präsenz verschiedener Angebote an diverse Zielgruppen in relevanten Regionen der Welt zu verwirklichen. Eine Vielzahl von strategischen Partnerschaften und Joint Ventures bieten der Otto Group ausgezeichnete Voraussetzungen für Know-how-Transfer und die Nutzung von Synergiepotenzialen. Ein hohes Maß an unternehmerischer Verantwortung und Kollaborationswillen der Konzerngesellschaften garantieren zugleich Flexibilität und Kund*innennähe sowie eine optimale Zielgruppenansprache in den jeweiligen Ländern.

Pressekontakt: Martin Zander, +49 40 6461 2820, martin.zander@ottogroup.com

