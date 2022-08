Für die Aktie Sap aus dem Segment "Anwendungssoftware" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 13.08.2022, 02:00 Uhr, ein Kurs von 93.03 EUR geführt. Unsere Analysten haben Sap nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse. 1. Branchenvergleich Aktienkurs: Sap erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...