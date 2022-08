Die Allianz Aktie kommt im Bereich der 50-Tage-Linie nicht weiter voran, Am Freitag wie auch im heutigen bisherigen Handelsverlauf klettert der Aktienkurs des DAX-Konzerns bis in den Bereich an der 182er-Marke, pendelt mittlerweile aber nur noch bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...