Öl ist "am Boden, aber nicht am Ende", so die jüngste Devise der Analysten von Goldman Sachs. Zuletzt kam der Spotpreis für Rohöl der Sorte Brent durch anhaltende Rezessionssorgen unter Druck und bewegte sich nahe eines Mehrmonatstiefs. Die Aktien von Ölproduzenten wie Royal Dutch Shell (WKN: A3C99G) und BP (WKN: 850517) legten ebenfalls eine Verschnaufpause ein - jedoch nur eine kurze. Auch Warren Buffett's Berkshire Hathaway scheint in Bezug auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...