NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 192 auf 198 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Luxusgüterunternehmen sollten auch weiterhin von der ungebrochenen Nachfrage wohlhabender Kunden profitieren, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. So seien die jüngsten Quartalszahlen der Branche stark ausgefallen, obwohl die Nachfrage in China wegen der Corona-Lockdowns stark gefallen sei./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2022 / 23:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

