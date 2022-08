Die Ölbörsen sind mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Brent Rohöl wird in London mit einem Abschlag von über vier Prozent bei 94 Dollar je Barrel gehandelt. Das für den Heizölpreis ausschlaggebende Gasöl gibt ähnlich stark nach und nähert sich der Marke von 1.000 Dollar je Tonne. Im Kontrast zur Ölpreisentwicklung am Weltmarkt steht neuerlich das Marktgeschehen im Inland, ...

