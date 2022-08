Bed Bath & Beyond-Aktien haben in der vergangenen Woche über die Hälfte ihres Wertes hinzugewonnen. Für die Investmentbank Loop Capital macht das Comeback des Meme-Titels keinen Sinn. Ein Analyst findet harte Worte.

Die Aktien des Einzelhandelsunternehmens Bad, Bath & Beyond steigen auch in der neuen Woche weiter. Im Tradegate-Handel steht das Papier Montagnachmittag rund acht Prozent im Plus, nachdem die Titel am Freitag bereits 22 Prozent zugelegt hatten.

Die Investmentbank Loop Capital glaubt jedoch nicht, dass die Rallye aus fundamentaler Sicht gerechtfertigt ist. Der sprunghafte Anstieg des Aktienkurses sei vielmehrt erneut auf einen Meme-Short-Squeeze zurückzuführen. Das Verkaufsrating und ein Kursziel von einem US-Dollar wurden bestätigt.

Laut dem Analysten Anthony Chukumba waren die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen eher negativ als positiv. "Wir sahen weit verbreitete vergriffene Bestände, stark herabgesetzte Eigenmarken, schmutzige Läden und unmotivierte Mitarbeiter", zitiert CNBC Chukumba.

Obwohl der Einzelhändler möglicherweise eine Kreditlinie auf der Basis von Vermögenswerten anstrebt, wäre eine neue Finanzierung teuer und würde für das Unternehmen nicht viel ändern, so die Investmentbank weiter.

Einzig ein umfangreiches Aktienangebot könne die Aussichten ändern. Aber selbst das wäre mit Problemen verbunden. Loop schätzt, dass das Unternehmen mindestens 500 Millionen US-Dollar aufbringen müsste, um die aktuellen Schulden zu begleichen und die Liquidität deutlich zu erhöhen.

"Beim aktuellen Aktienkurs von Bed, Bath & Beyond würde dies dazu führen, dass das Unternehmen 47 Millionen neue Stammaktien ausgeben müsste, was die bestehenden Aktionäre um satte 37 Prozent verwässern würde", so Analyst Chukumba.

Erst vergangene Woche stufte auch die Investmentbank Baird die Bewertung der Aktie von "Neutral" auf "Verkaufen" herab. Das durchschnittliche Rating für die Meme-Aktie lautet "Reduzieren" und impliziert dabei ein Abwärtspotenzial von rund 67 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0758961009