FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Brenntag von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe erneut ein sehr starkes Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen könne in der Regel bei steigenden Preisen die operativen Margen steigern. Spengler erwartet, "dass das betriebliche Ebitda die Brenntag-Prognose für das Jahr 2022 übertreffen wird."/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 10:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 14:34 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A1DAHH0