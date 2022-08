Hamburg (www.anleihencheck.de) - Befeuert durch Short-Covering sowie eine fallende Volatilität hat sich die Erholungsrally an den Aktienmärkten fortgesetzt, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...