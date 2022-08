DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. August (vorläufige Fassung)

=== *** 00:25 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis, Melbourne *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Berlin 07:50 DE/Home24 SE, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -20.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% 08:30 SE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Schwedens Ministerpräsidentin Andersson; 09:30 gemeinsame PK, Stockholm *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: -51,0 Punkte zuvor: -53,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -46,5 Punkte zuvor: -45,8 Punkte *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Bentonville 13:00 DE/Signa Sports United NV (SSU), Ergebnis 3Q, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: -3,8% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 80,2% zuvor: 80,0% 16:15 DE/Bundeskanzler Scholz, gemeinsame PK mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Abbas, Berlin 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

