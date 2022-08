SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company baut eine weitere Fabrik in China, um die Kapazitäten im Bereich Batteriezellen für Elektroautos zu erweitern. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) beabsichtigt, insgesamt 28,5 Mrd. Yuan in der chinesischen Stadt Yichun zu investieren,...

Den vollständigen Artikel lesen ...