Nach der erfolgreichen Zeichnungsphase ist das Interesse am neuen boerse.de-Technologiefonds unverändert groß, wie uns die kontinuierlichen Zuflüsse täglich bestätigen. Die mehr als zehn Millionen eingesammelten Euro werden dabei in zwei Teilportfolios investiert. Konkret: Der Großteil (60 Prozent des Volumens) fließt in 20 Technologiewerte, die sich auf Grundlage der Performance-Analyse...

