Interview mit Marco Gerhardt, Vorstand MRH Trowe und zuständig für HR, und Miriam Marx, Head of Financial Lines, Rechtsanwältin, MRH TroweHerr Gerhardt, MRH Trowe hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet und eine Initiative für Frauenförderung ins Leben gerufen. Es geht Ihnen um mehr Diversität. Was bedeutet das für Sie?Marco Gerhardt Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt zu Beginn dieses Jahres hat sich MRH Trowe dazu verpflichtet, durch gezielte Projekte ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ...

