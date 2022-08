Eine Horrorwoche für Aktionäre von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V): Der Titel schmiert in fünf Tagen um mehr als ein Viertel ab. Immerhin geht es für die Clean-Tech-Papiere am Montag kurz nach Handelsstart in Toronto gleich wieder +2,5% aufwärts auf 3,78 CA$. Der Minenbetreiber hatte vor einer Woche eine weitere Kapitalmaßnahme angekündigt, am Freitag aktualisierte das Management jedoch die Bedingungen der Platzierung. So haben sich in der Zwischenzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...