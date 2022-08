Eigentlich sollte es derzeit bestens laufen für die Windkraftbranche. Schließlich sucht Europa händeringend nach Alternativen zu russischem Gas, die im besten Fall auch noch klimaneutral sein sollten. Die Windkraft bietet sich hier regelrecht an, doch von einem großen Boom ist besonders bei den europäischen Vertretern der Branche wenig zu spüren.Mit große Probleme hat schon seit einer ganzen weile Nordex (DE000A0D6554) zu kämpfen und die Zahlen aus dem ersten Halbjahr sprechen eine deutliche Sprache. In so ziemlich jeder Hinsicht gab es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...