(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.08.2022 - Technologiewerte zeigen sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Die jüngsten Konjunkturdaten aus China sorgen für Verunsicherung und Zurückhaltung. In Frankfurt verliert der TecDAX leicht. An der Wall Street können Tesla deutlich zulegen. Kurz vor dem Feierabend notiert der DAX unverändert bei 13.797 Zählern. Hier klettern Papiere von HelloFresh, Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...