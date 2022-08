Deutsche Börse: starke Inside Candle zum Wochenstart!

Egal, ob rauf oder runter - die Deutsche Börse (DB1) verdient mit! Analysten haben Kursziele angehoben. Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: DB1 ISIN: DE0005810055

Rückblick: Die Aktie der Deutschen Börse zeigte in einem schwierigen geopolitischen Marktumfeld relative Stärke und konnte in den vergangenen sechs Monaten rund sieben Prozent zulegen. Nach dem Allzeithoch vom 2. August wurde der 50er-EMA mit den letzten beiden Tageskerzen zwar getestet, die Schlusskurse lagen aber darüber. Die Formation der letzten Kerze als Inside Candle lässt eine stärkere Bewegung am Folgetag erwarten. Die Tatsache, dass der Schlusskurs über dem 20er-EMA landet, spricht für eine bullische Tendenz.

Chart vom 15.08.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 168.90 EUR





Meine Expertenmeinung zu DB1:

Meinung: Das Geschäftsmodell der Deutschen Börse hat sich als sehr krisenresistent erwiesen. Das Unternehmen verdient mit jedem Trade, unabhängig davon, ob die Aktienkurse nach oben oder unten tendieren. Wer ein Haar in der Suppe sucht, findet auch hier etwas: Die Finanzaufsicht Bafin hat Anfang 2021 Mängel beim Risikomanagement des Tochterunternehmens Clearstream festgestellt. Es seien aber unmittelbar Gegenmaßnahmen ergriffen worden. Zuletzt hatten die kanadische Bank RBC, Barclays und Credit Suisse die Kursziele angehoben.

Mögliches Setup:

Setup: Wir platzieren den Trigger über der letzten, den Stopp Loss unter der vorletzten Tageskerze. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DB1.

Veröffentlichungsdatum: 15.08.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.