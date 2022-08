Die zweit-wertvollste Automarke der Welt ist Mercedes Benz. Nach Toyota auf Platz eins führt Mercedes Benz (ISIN: DE0007100000) damit die Rangliste der deutschen Automobilbauer im Ranking der wertvollsten Automobilhersteller an. Doch was macht Mercedes Benz im Vergleich zur Konkurrenz so besonders? Es ist der unantastbare Qualitätsanspruch, verbunden mit einem Design mit hohem Wiedererkennungswert und der klaren Einordnung im Premiumsegment des Automobilmarktes. Genau dies will der neue CEO Källenius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...