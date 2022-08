The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.08.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2022



ISIN Name

CA67113W1023 O2GOLD INC.

CA7557541082 READY SET GOLD CORP.

GB0005790059 MENZIES PLC -JOHN- LS-,25

LU0159196392 GAM M.B.-DIV.INC.BD A

LU0159196806 GAM M.B.-DIV.INC.BD B

US7504692077 RADIUS HEALTH INC.DL-0001

XS2399367411 LEVERAGE SHA ETP 2071

