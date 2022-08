Die Hoffnung auf nicht so stark steigende Zinsen in den USA in Kombination mit fallenden Rohstoffpreisen stützte zu Wochenbeginn die Aktienkurse. Davon profitierten insbesondere ausgewählte Technologieaktien. Bei den Einzelwerten scheint die Aktie von Tesla kurz vor dem nächsten Aufwärtsimpuls zu stehen, und auch Valneva zeigt charttechnisch konstruktive Ansätze. Die Aktie von K+S profitierte dagegen weiter von den guten Zahlen der letzten Woche. Und die Aktie von Morphosys überwand heute den nächsten Widerstand.Der deutsche Aktienmarkt hat am ...

