Bei Walt Disney hält der positive Newsflow an. Nachdem der US-Entertainment-Konzern jüngst mit seinen Zahlen zum dritten Quartal neuen Zauber entfachen konnte, kommt zum Wochenauftakt ein zusätzlicher Fantasie-Schub. Ein bekannter Investor baut seinen Walt Disney Anteil aus und schiebt den Aktienkurs damit an die Dow-Spitze.Der Hedgefonds-Manager Dan Loeb gab am Montag bekannt, dass seine Investmentfirma Third Point in den letzten Wochen erneut ein größeres Aktienpaket an Walt Disney erworben habe. ...

