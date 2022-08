Diese acht Growth Aktien müssen Sie kennen! https://bit.ly/3dAdPVa Jetzt kostenloses Probeexemplar des Smart Investor sichern. Sinkende Energiepreise haben für etwas Entspannung bei der US-Inflation gesorgt. Das hebt die Stimmung an den Märkten, doch viele Unsicherheiten bleiben, warnt Apano-Geschäftsführer Markus Sievers im Gespräch mit Martin Kerscher von wallstreet:online. Denn immer noch gibt es jede Menge Gefahrenherde für Anleger. Besonders China könnte die Weltwirtschaft in Schwierigkeiten bringen. Denn: Das Wachstum in China blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück. "Der Wachstumsmotor stottert", warnt Sievers. Was der neue Stimmungsindex von Apano verrät, sehen Sie im Video.