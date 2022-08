Der Anbieter von Online-Fitnesskursen hat die Kürzung weiterer Stellen angekündigt. Das Management informierte die Beschäftigten über weitere 784 Kündigungen, zusätzlich zum bisherigenAbbau. Nachdem die Produktion von Geräten (Standräder, Laufbänder) an einen taiwanesischenSpezialisten ausgelagert wird, werden auch Auslieferung und Service künftig von Fremdfirmen durchgeführt. Darüber hinaus werden Standorte geschlossen und Preise erhöht: Das Standrad wird von 1.995 auf 2.495 $ hochgesetzt, das Laufband verteuert sich von 2.695 auf 3.495 $. Beifall dafür an der Börse: Am Freitag stieg die PELOTON-Aktie um 13,6 % auf 13,53 $. Vor gut einem Monat wurde noch das Jahrestief bei 8,22 $ markiert. Der seit Anfang 2021 geltende Abwärtstrend blieb bisher intakt, eine weitere Bodenbildung um 11 $ wäre gesund.



