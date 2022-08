DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

SEADRILL LTD. O.N. P4F BMG7997W1029 BAW/UFN

NORTHISLE COPPER+GOLD INC 0N4 CA66644R1038 BAW/UFN

POWERTAP HYDRO.CAP.CORP. 2K6B CA73939X1006 BAW/UFN

SEARCHLIGHT RES INC. 2CC2 CA81222L1058 BAW/UFN

CNOVA NV EO -,05 5CN NL0010949392 BAW/UFN

BUNKER HILL MNG NEW LMNA US1206132037 BAW/UFN

EBRO FOODS UN.ADR/1/EO-60 AZU0 US27873T1034 BAW/UFN

MARKS SPENCER ADR LS-25 MA6A US5709121058 BAW/UFN

ORPEA UNSP.ADR/1/5 OPA0 US6872941082 BAW/UFN

RETAIL VALUE INC. DL-,10 82Q US76133Q1022 BAW/UFN

THUNDERBIRD RESORTS INC. 4TR VGG885761061 BAW/UFN

