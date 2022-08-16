Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 16.08.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 670 internationalen Medien
Tatsächlich „Kursexplosion" gleich zu Wochenbeginn: Folgt nach dieser Meldung komplette Neubewertung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CSCE ISIN: CA73939X1006 Ticker-Symbol: 2K6B 
Tradegate
16.08.22
09:15 Uhr
0,175 Euro
+0,017
+11,05 %
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1740,17909:16
0,1740,17509:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BUNKER HILL MINING
BUNKER HILL MINING CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BUNKER HILL MINING CORP0,1020,00 %
CNOVA NV4,240+0,47 %
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC0,146-7,01 %
POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP0,175+11,05 %
RETAIL VALUE INC0,3500,00 %
SEADRILL LIMITED26,240-0,83 %
SEARCHLIGHT RESOURCES INC0,0850,00 %
THUNDERBIRD RESORTS INC0,0450,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.