Aktien vs. Anleihen zu teuer?

Anzeige / Werbung Aktien sind relativ gesehen teuer gegenüber Anleihen Das folgende Schaubild illustriert das Verhältnis (Ratio) von Aktien (S&P 500) gegenüber Anleihen (Total Return Bond Index). Wir sehen sofort, dass die Kurve relativ hoch notiert. genau genommen ist die Ratio auf dem zweithöchsten Niveau aller Zeiten. Noch höher war der Wert lediglich im Jahr 2000. Was damals folgte ist bekannt! Allgemein lässt sich sagen, dass hohe Ratio-Werte stets Korrekturen im Aktienmarkt nach sich zogen. Auch 1987 und 2007 und Anfang der 70er-Jahre war die Ratio auf einem relativ hohen Niveau, und es folgten Aktienmarkt-Korrekturen. Wir werden bei den Aktienmärkten m.E. zwar insgesamt noch nicht in einen Bärenmarkt driften, können aber mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder scharfe Korrekturen einkalkulieren. Um auf Korrekturen im Aktienmarkt zu setzen, können Sie z.B. Short-Produkte von Morgan Stanley handeln. Eine große Auswahl davon finden sie hier: https://zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: US78378X1072,2455711

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )