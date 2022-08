InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 16, 2022 / The Company announces that on 15 August 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 15 August 2022

Aggregate number of ordinary shares purchased: 29,227

Lowest price paid per share: £ 50.3800

Highest price paid per share: £ 50.8600

Average price paid per share: £ 50.6173

The Company intends to hold the purchased shares in treasury.

Following the above transaction, the Company holds 3,865,125 of its ordinary shares in treasury and has 183,852,595 shares in issue (excluding treasury shares).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550); Claire Scicluna (+44 (0)7776 778 808)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 29,227 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 15 August 2022

Investment firm: GSI

Aggregate information:



London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 29,227 - - - Highest price paid (per ordinary share) £ 50.8600 - - - Lowest price paid (per ordinary share) £ 50.3800 - - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) £ 50.6173 - - -

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 15/08/2022 09:05:07 BST 19 50.4200 XLON 598753480285400 15/08/2022 09:06:35 BST 51 50.4200 XLON 598753480285552 15/08/2022 09:08:34 BST 54 50.4200 XLON 598753480285706 15/08/2022 09:08:34 BST 112 50.4200 XLON 598753480285705 15/08/2022 09:09:58 BST 106 50.3800 XLON 598753480285819 15/08/2022 09:15:12 BST 126 50.4000 XLON 598753480286132 15/08/2022 09:18:05 BST 151 50.4000 XLON 598753480286442 15/08/2022 09:26:35 BST 80 50.3800 XLON 598753480287129 15/08/2022 09:26:35 BST 23 50.3800 XLON 598753480287130 15/08/2022 09:26:36 BST 90 50.3800 XLON 598753480287131 15/08/2022 09:26:36 BST 69 50.3800 XLON 598753480287132 15/08/2022 09:31:47 BST 26 50.4000 XLON 598753480287480 15/08/2022 09:31:47 BST 45 50.3800 XLON 598753480287479 15/08/2022 09:31:47 BST 90 50.3800 XLON 598753480287478 15/08/2022 09:32:57 BST 58 50.4000 XLON 598753480287514 15/08/2022 09:35:59 BST 156 50.4000 XLON 598753480287707 15/08/2022 09:45:10 BST 65 50.4200 XLON 598753480288274 15/08/2022 09:45:10 BST 61 50.4200 XLON 598753480288275 15/08/2022 09:59:09 BST 221 50.4200 XLON 598753480289278 15/08/2022 09:56:32 BST 65 50.4400 XLON 598753480289109 15/08/2022 09:56:32 BST 76 50.4400 XLON 598753480289108 15/08/2022 10:09:24 BST 66 50.4800 XLON 598753480290160 15/08/2022 10:09:24 BST 66 50.4800 XLON 598753480290162 15/08/2022 10:09:24 BST 80 50.4800 XLON 598753480290161 15/08/2022 10:16:24 BST 101 50.4600 XLON 598753480290597 15/08/2022 10:16:24 BST 35 50.4800 XLON 598753480290604 15/08/2022 10:16:24 BST 66 50.4800 XLON 598753480290602 15/08/2022 10:16:24 BST 66 50.4800 XLON 598753480290601 15/08/2022 10:16:24 BST 72 50.4800 XLON 598753480290603 15/08/2022 10:27:53 BST 74 50.4400 XLON 598753480291671 15/08/2022 10:34:53 BST 221 50.4400 XLON 598753480292182 15/08/2022 10:40:42 BST 151 50.4600 XLON 598753480292644 15/08/2022 10:40:42 BST 86 50.4600 XLON 598753480292645 15/08/2022 10:38:53 BST 89 50.4800 XLON 598753480292508 15/08/2022 10:38:53 BST 66 50.4800 XLON 598753480292511 15/08/2022 10:38:53 BST 31 50.4800 XLON 598753480292509 15/08/2022 10:38:53 BST 66 50.4800 XLON 598753480292510 15/08/2022 10:44:19 BST 78 50.4600 XLON 598753480293088 15/08/2022 10:44:43 BST 107 50.4600 XLON 598753480293105 15/08/2022 10:57:45 BST 197 50.4800 XLON 598753480293968 15/08/2022 10:58:18 BST 51 50.4800 XLON 598753480294001 15/08/2022 10:58:18 BST 79 50.4800 XLON 598753480294002 15/08/2022 11:11:23 BST 226 50.4400 XLON 598753480294910 15/08/2022 11:16:02 BST 86 50.4400 XLON 598753480295303 15/08/2022 11:20:58 BST 210 50.4400 XLON 598753480295618 15/08/2022 11:22:54 BST 123 50.4400 XLON 598753480295787 15/08/2022 11:22:55 BST 53 50.4200 XLON 598753480295798 15/08/2022 11:29:54 BST 31 50.3800 XLON 598753480296262 15/08/2022 11:29:54 BST 23 50.3800 XLON 598753480296261 15/08/2022 12:15:08 BST 243 50.4000 XLON 598753480299123 15/08/2022 11:45:10 BST 90 50.4200 XLON 598753480297242 15/08/2022 12:15:09 BST 43 50.4400 XLON 598753480299144 15/08/2022 12:15:47 BST 43 50.4600 XLON 598753480299190 15/08/2022 12:15:49 BST 65 50.4600 XLON 598753480299194 15/08/2022 12:15:49 BST 65 50.4600 XLON 598753480299193 15/08/2022 12:15:49 BST 37 50.4600 XLON 598753480299191 15/08/2022 12:15:49 BST 43 50.4600 XLON 598753480299192 15/08/2022 12:15:50 BST 65 50.4600 XLON 598753480299198 15/08/2022 12:15:50 BST 65 50.4600 XLON 598753480299197 15/08/2022 12:15:50 BST 43 50.4600 XLON 598753480299195 15/08/2022 12:15:50 BST 19 50.4600 XLON 598753480299196 15/08/2022 12:15:50 BST 40 50.4600 XLON 598753480299200 15/08/2022 12:16:58 BST 31 50.4400 XLON 598753480299299 15/08/2022 12:16:58 BST 58 50.4400 XLON 598753480299295 15/08/2022 12:16:58 BST 65 50.4400 XLON 598753480299294 15/08/2022 12:16:58 BST 77 50.4400 XLON 598753480299301 15/08/2022 12:16:58 BST 49 50.4400 XLON 598753480299297 15/08/2022 12:16:58 BST 26 50.4400 XLON 598753480299298 15/08/2022 12:16:58 BST 53 50.4400 XLON 598753480299293 15/08/2022 12:16:58 BST 172 50.4400 XLON 598753480299300 15/08/2022 12:16:58 BST 57 50.4400 XLON 598753480299302 15/08/2022 12:16:58 BST 65 50.4400 XLON 598753480299296 15/08/2022 12:16:59 BST 59 50.4400 XLON 598753480299304 15/08/2022 12:16:59 BST 65 50.4400 XLON 598753480299303 15/08/2022 12:18:57 BST 10 50.4400 XLON 598753480299413 15/08/2022 12:18:57 BST 41 50.4400 XLON 598753480299412 15/08/2022 12:20:59 BST 51 50.4400 XLON 598753480299613 15/08/2022 12:22:59 BST 27 50.4400 XLON 598753480299740 15/08/2022 12:22:59 BST 22 50.4400 XLON 598753480299741 15/08/2022 12:22:59 BST 2 50.4400 XLON 598753480299742 15/08/2022 12:24:59 BST 51 50.4400 XLON 598753480299857 15/08/2022 12:26:29 BST 22 50.4200 XLON 598753480299962 15/08/2022 12:39:06 BST 204 50.4400 XLON 598753480300785 15/08/2022 12:39:06 BST 19 50.4600 XLON 598753480300794 15/08/2022 12:39:06 BST 38 50.4600 XLON 598753480300793 15/08/2022 12:39:06 BST 33 50.4600 XLON 598753480300795 15/08/2022 12:39:06 BST 8 50.4600 XLON 598753480300797 15/08/2022 12:39:06 BST 118 50.4600 XLON 598753480300792 15/08/2022 12:39:06 BST 127 50.4600 XLON 598753480300796 15/08/2022 12:39:52 BST 133 50.4600 XLON 598753480300895 15/08/2022 12:39:52 BST 54 50.4600 XLON 598753480300897 15/08/2022 12:40:03 BST 52 50.4400 XLON 598753480300910 15/08/2022 12:47:52 BST 51 50.4600 XLON 598753480301442 15/08/2022 12:49:05 BST 51 50.4600 XLON 598753480301504 15/08/2022 12:52:58 BST 71 50.4600 XLON 598753480301916 15/08/2022 12:52:58 BST 78 50.4600 XLON 598753480301914 15/08/2022 12:52:58 BST 24 50.4600 XLON 598753480301915 15/08/2022 12:53:54 BST 51 50.4600 XLON 598753480302003 15/08/2022 12:54:58 BST 47 50.4600 XLON 598753480302122 15/08/2022 12:54:58 BST 4 50.4600 XLON 598753480302121 15/08/2022 12:56:09 BST 6 50.4600 XLON 598753480302205 15/08/2022 12:56:09 BST 45 50.4600 XLON 598753480302206 15/08/2022 12:56:09 BST 228 50.4400 XLON 598753480302215 15/08/2022 13:03:08 BST 51 50.4600 XLON 598753480302698 15/08/2022 13:04:33 BST 6 50.4600 XLON 598753480302831 15/08/2022 13:04:33 BST 19 50.4600 XLON 598753480302832 15/08/2022 13:04:33 BST 13 50.4600 XLON 598753480302833 15/08/2022 13:04:33 BST 13 50.4600 XLON 598753480302834 15/08/2022 13:05:44 BST 80 50.4200 XLON 598753480302930 15/08/2022 13:08:17 BST 51 50.4600 XLON 598753480303123 15/08/2022 13:09:27 BST 13 50.4400 XLON 598753480303233 15/08/2022 13:09:32 BST 20 50.4400 XLON 598753480303250 15/08/2022 13:09:37 BST 6 50.4400 XLON 598753480303252 15/08/2022 13:09:40 BST 68 50.4400 XLON 598753480303256 15/08/2022 13:12:56 BST 51 50.5000 XLON 598753480303511 15/08/2022 13:14:24 BST 51 50.5000 XLON 598753480303703 15/08/2022 13:15:41 BST 51 50.5000 XLON 598753480303843 15/08/2022 13:27:48 BST 102 50.5200 XLON 598753480305124 15/08/2022 13:27:45 BST 19 50.5400 XLON 598753480305104 15/08/2022 13:27:45 BST 80 50.5400 XLON 598753480305105 15/08/2022 13:27:46 BST 74 50.5400 XLON 598753480305110 15/08/2022 13:27:46 BST 99 50.5400 XLON 598753480305108 15/08/2022 13:27:46 BST 74 50.5400 XLON 598753480305109 15/08/2022 13:27:46 BST 54 50.5600 XLON 598753480305114 15/08/2022 13:27:46 BST 11 50.5600 XLON 598753480305115 15/08/2022 13:27:46 BST 34 50.5600 XLON 598753480305112 15/08/2022 13:27:46 BST 70 50.5600 XLON 598753480305113 15/08/2022 13:27:47 BST 26 50.5400 XLON 598753480305117 15/08/2022 13:27:48 BST 25 50.5400 XLON 598753480305131 15/08/2022 13:27:48 BST 48 50.5400 XLON 598753480305130 15/08/2022 13:27:49 BST 33 50.5400 XLON 598753480305140 15/08/2022 13:27:49 BST 28 50.5400 XLON 598753480305139 15/08/2022 13:33:14 BST 130 50.5200 XLON 598753480305711 15/08/2022 13:33:14 BST 7 50.5200 XLON 598753480305712 15/08/2022 13:33:14 BST 156 50.5200 XLON 598753480305725 15/08/2022 13:36:25 BST 76 50.4800 XLON 598753480305991 15/08/2022 13:36:25 BST 174 50.4800 XLON 598753480305992 15/08/2022 13:41:38 BST 58 50.4400 XLON 598753480306317 15/08/2022 13:41:38 BST 67 50.4400 XLON 598753480306316 15/08/2022 13:43:11 BST 74 50.4400 XLON 598753480306463 15/08/2022 13:43:11 BST 74 50.4400 XLON 598753480306464 15/08/2022 13:43:57 BST 83 50.4400 XLON 598753480306544 15/08/2022 13:43:57 BST 3 50.4400 XLON 598753480306545 15/08/2022 13:44:16 BST 32 50.4200 XLON 598753480306587 15/08/2022 13:44:16 BST 25 50.4200 XLON 598753480306588 15/08/2022 13:45:22 BST 31 50.4800 XLON 598753480306688 15/08/2022 13:45:22 BST 82 50.4800 XLON 598753480306690 15/08/2022 13:45:22 BST 66 50.4800 XLON 598753480306689 15/08/2022 13:45:22 BST 28 50.4800 XLON 598753480306692 15/08/2022 13:45:22 BST 74 50.4800 XLON 598753480306691 15/08/2022 13:45:24 BST 21 50.5000 XLON 598753480306703 15/08/2022 13:45:24 BST 67 50.5000 XLON 598753480306702 15/08/2022 13:47:41 BST 5 50.4800 XLON 598753480306818 15/08/2022 13:47:41 BST 66 50.4800 XLON 598753480306817 15/08/2022 13:48:58 BST 66 50.4600 XLON 598753480306929 15/08/2022 13:48:58 BST 61 50.4600 XLON 598753480306928 15/08/2022 13:48:58 BST 57 50.4600 XLON 598753480306930 15/08/2022 13:49:08 BST 65 50.4400 XLON 598753480306943 15/08/2022 13:49:08 BST 56 50.4400 XLON 598753480306944 15/08/2022 13:56:24 BST 61 50.4600 XLON 598753480307608 15/08/2022 13:56:24 BST 82 50.4600 XLON 598753480307610 15/08/2022 14:00:10 BST 2 50.4600 XLON 598753480308023 15/08/2022 14:01:19 BST 40 50.5400 XLON 598753480308160 15/08/2022 14:02:23 BST 19 50.5200 XLON 598753480308248 15/08/2022 14:02:23 BST 168 50.5200 XLON 598753480308249 15/08/2022 14:02:23 BST 187 50.5200 XLON 598753480308250 15/08/2022 14:02:52 BST 59 50.5000 XLON 598753480308307 15/08/2022 14:08:32 BST 107 50.5200 XLON 598753480308807 15/08/2022 14:08:32 BST 50 50.5200 XLON 598753480308806 15/08/2022 14:14:21 BST 51 50.5400 XLON 598753480309371 15/08/2022 14:15:10 BST 51 50.5400 XLON 598753480309467 15/08/2022 14:16:02 BST 32 50.5400 XLON 598753480309564 15/08/2022 14:16:02 BST 19 50.5400 XLON 598753480309563 15/08/2022 14:30:02 BST 17 50.5400 XLON 598753480311109 15/08/2022 14:30:02 BST 94 50.5400 XLON 598753480311108 15/08/2022 14:30:04 BST 208 50.5800 XLON 598753480311148 15/08/2022 14:30:04 BST 67 50.5800 XLON 598753480311150 15/08/2022 14:30:04 BST 85 50.5800 XLON 598753480311149 15/08/2022 14:30:04 BST 22 50.5800 XLON 598753480311146 15/08/2022 14:30:04 BST 25 50.5800 XLON 598753480311147 15/08/2022 14:30:04 BST 26 50.5800 XLON 598753480311145 15/08/2022 14:30:04 BST 19 50.5800 XLON 598753480311155 15/08/2022 14:30:04 BST 22 50.5800 XLON 598753480311154 15/08/2022 14:30:04 BST 74 50.5800 XLON 598753480311158 15/08/2022 14:30:04 BST 7 50.5800 XLON 598753480311153 15/08/2022 14:30:04 BST 81 50.5800 XLON 598753480311156 15/08/2022 14:30:04 BST 74 50.5800 XLON 598753480311157 15/08/2022 14:30:05 BST 28 50.5800 XLON 598753480311177 15/08/2022 14:30:05 BST 25 50.5800 XLON 598753480311176 15/08/2022 14:30:10 BST 122 50.5200 XLON 598753480311258 15/08/2022 14:30:34 BST 183 50.5000 XLON 598753480311485 15/08/2022 14:30:34 BST 18 50.5000 XLON 598753480311486 15/08/2022 14:32:14 BST 30 50.5200 XLON 598753480312078 15/08/2022 14:32:14 BST 10 50.5200 XLON 598753480312080 15/08/2022 14:32:14 BST 22 50.5200 XLON 598753480312079 15/08/2022 14:32:18 BST 63 50.5400 XLON 598753480312094 15/08/2022 14:32:54 BST 17 50.5400 XLON 598753480312290 15/08/2022 14:32:54 BST 35 50.5400 XLON 598753480312291 15/08/2022 14:33:59 BST 133 50.5600 XLON 598753480312595 15/08/2022 14:33:59 BST 83 50.5600 XLON 598753480312594 15/08/2022 14:33:59 BST 36 50.5600 XLON 598753480312598 15/08/2022 14:33:59 BST 42 50.5600 XLON 598753480312600 15/08/2022 14:33:59 BST 90 50.5600 XLON 598753480312599 15/08/2022 14:35:17 BST 111 50.6000 XLON 598753480312980 15/08/2022 14:35:17 BST 9 50.6000 XLON 598753480312979 15/08/2022 14:35:57 BST 26 50.6000 XLON 598753480313237 15/08/2022 14:35:57 BST 13 50.6000 XLON 598753480313236 15/08/2022 14:36:06 BST 2 50.6000 XLON 598753480313303 15/08/2022 14:36:06 BST 12 50.6000 XLON 598753480313304 15/08/2022 14:36:06 BST 39 50.6000 XLON 598753480313305 15/08/2022 14:36:20 BST 52 50.6000 XLON 598753480313453 15/08/2022 14:36:34 BST 51 50.6000 XLON 598753480313612 15/08/2022 14:36:34 BST 2 50.6000 XLON 598753480313613 15/08/2022 14:36:39 BST 1 50.6000 XLON 598753480313669 15/08/2022 14:36:56 BST 207 50.6000 XLON 598753480313848 15/08/2022 14:36:56 BST 64 50.6000 XLON 598753480313851 15/08/2022 14:36:56 BST 9 50.6000 XLON 598753480313850 15/08/2022 14:38:02 BST 19 50.6200 XLON 598753480314204 15/08/2022 14:38:02 BST 25 50.6200 XLON 598753480314205 15/08/2022 14:38:02 BST 9 50.6200 XLON 598753480314203 15/08/2022 14:38:35 BST 159 50.6000 XLON 598753480314373 15/08/2022 14:38:16 BST 1 50.6200 XLON 598753480314280 15/08/2022 14:38:16 BST 51 50.6200 XLON 598753480314281 15/08/2022 14:38:30 BST 19 50.6200 XLON 598753480314341 15/08/2022 14:39:18 BST 45 50.6000 XLON 598753480314634 15/08/2022 14:39:18 BST 7 50.6000 XLON 598753480314635 15/08/2022 14:40:25 BST 40 50.5800 XLON 598753480314953 15/08/2022 14:40:27 BST 26 50.5800 XLON 598753480314958 15/08/2022 14:40:27 BST 2 50.5800 XLON 598753480314957 15/08/2022 14:40:28 BST 39 50.5800 XLON 598753480314959 15/08/2022 14:41:31 BST 100 50.5600 XLON 598753480315198 15/08/2022 14:41:33 BST 66 50.6200 XLON 598753480315229 15/08/2022 14:41:33 BST 42 50.6200 XLON 598753480315228 15/08/2022 14:41:33 BST 100 50.6200 XLON 598753480315230 15/08/2022 14:41:34 BST 59 50.6200 XLON 598753480315231 15/08/2022 14:42:38 BST 192 50.6000 XLON 598753480315503 15/08/2022 14:42:38 BST 66 50.6000 XLON 598753480315505 15/08/2022 14:42:38 BST 9 50.6000 XLON 598753480315506 15/08/2022 14:42:38 BST 79 50.6000 XLON 598753480315507 15/08/2022 14:45:39 BST 66 50.7000 XLON 598753480316153 15/08/2022 14:45:39 BST 68 50.7000 XLON 598753480316152 15/08/2022 14:45:39 BST 66 50.7000 XLON 598753480316154 15/08/2022 14:45:39 BST 66 50.7000 XLON 598753480316155 15/08/2022 14:45:39 BST 66 50.7000 XLON 598753480316156 15/08/2022 14:45:40 BST 56 50.7000 XLON 598753480316159 15/08/2022 14:45:40 BST 1 50.7000 XLON 598753480316158 15/08/2022 14:45:54 BST 52 50.7200 XLON 598753480316223 15/08/2022 14:46:20 BST 37 50.7400 XLON 598753480316314 15/08/2022 14:46:20 BST 64 50.7400 XLON 598753480316313 15/08/2022 14:46:27 BST 13 50.7200 XLON 598753480316340 15/08/2022 14:46:27 BST 19 50.7200 XLON 598753480316339 15/08/2022 14:46:27 BST 16 50.7200 XLON 598753480316337 15/08/2022 14:46:27 BST 32 50.7200 XLON 598753480316338 15/08/2022 14:47:30 BST 66 50.7000 XLON 598753480316553 15/08/2022 14:47:30 BST 66 50.7000 XLON 598753480316555 15/08/2022 14:47:30 BST 1 50.7000 XLON 598753480316554 15/08/2022 14:47:30 BST 1 50.7000 XLON 598753480316552 15/08/2022 14:48:12 BST 35 50.6800 XLON 598753480316645 15/08/2022 14:48:12 BST 80 50.6800 XLON 598753480316647 15/08/2022 14:48:12 BST 42 50.6800 XLON 598753480316646 15/08/2022 14:48:37 BST 53 50.7000 XLON 598753480316710 15/08/2022 14:51:05 BST 91 50.7400 XLON 598753480317233 15/08/2022 14:51:06 BST 104 50.7600 XLON 598753480317238 15/08/2022 14:51:06 BST 66 50.7600 XLON 598753480317236 15/08/2022 14:51:06 BST 35 50.7600 XLON 598753480317235 15/08/2022 14:51:06 BST 66 50.7600 XLON 598753480317237 15/08/2022 14:51:06 BST 58 50.7600 XLON 598753480317239 15/08/2022 14:53:23 BST 118 50.7400 XLON 598753480317631 15/08/2022 14:53:23 BST 75 50.7400 XLON 598753480317642 15/08/2022 14:53:23 BST 13 50.7400 XLON 598753480317643 15/08/2022 14:53:23 BST 24 50.7400 XLON 598753480317641 15/08/2022 14:53:24 BST 43 50.7400 XLON 598753480317660 15/08/2022 14:53:24 BST 33 50.7400 XLON 598753480317661 15/08/2022 14:53:24 BST 22 50.7400 XLON 598753480317664 15/08/2022 14:53:24 BST 52 50.7400 XLON 598753480317662 15/08/2022 14:53:24 BST 66 50.7400 XLON 598753480317663 15/08/2022 14:53:50 BST 19 50.7600 XLON 598753480317842 15/08/2022 14:53:50 BST 10 50.7600 XLON 598753480317844 15/08/2022 14:53:50 BST 16 50.7600 XLON 598753480317843 15/08/2022 14:53:52 BST 1 50.7600 XLON 598753480317849 15/08/2022 14:53:52 BST 19 50.7600 XLON 598753480317850 15/08/2022 14:54:00 BST 15 50.7600 XLON 598753480317891 15/08/2022 14:54:53 BST 71 50.8000 XLON 598753480318034 15/08/2022 14:54:53 BST 19 50.8000 XLON 598753480318035 15/08/2022 14:54:56 BST 19 50.8000 XLON 598753480318055 15/08/2022 14:54:56 BST 26 50.8000 XLON 598753480318054 15/08/2022 14:55:11 BST 47 50.8400 XLON 598753480318136 15/08/2022 14:55:11 BST 5 50.8400 XLON 598753480318137 15/08/2022 14:55:12 BST 13 50.8200 XLON 598753480318140 15/08/2022 14:55:25 BST 15 50.8200 XLON 598753480318202 15/08/2022 14:55:25 BST 84 50.8200 XLON 598753480318201 15/08/2022 14:59:40 BST 1 50.8000 XLON 598753480318882 15/08/2022 14:59:43 BST 83 50.8000 XLON 598753480318889 15/08/2022 14:59:43 BST 22 50.8000 XLON 598753480318888 15/08/2022 14:59:43 BST 19 50.8000 XLON 598753480318890 15/08/2022 15:00:06 BST 2 50.8000 XLON 598753480318983 15/08/2022 15:00:06 BST 19 50.8000 XLON 598753480318985 15/08/2022 15:00:06 BST 25 50.8000 XLON 598753480318984 15/08/2022 15:00:11 BST 35 50.8000 XLON 598753480319024 15/08/2022 15:00:11 BST 24 50.8000 XLON 598753480319025 15/08/2022 15:00:36 BST 19 50.8000 XLON 598753480319089 15/08/2022 15:00:36 BST 2 50.8000 XLON 598753480319088 15/08/2022 15:00:40 BST 1 50.8000 XLON 598753480319104 15/08/2022 15:00:48 BST 5 50.8000 XLON 598753480319127 15/08/2022 15:00:53 BST 19 50.8000 XLON 598753480319133 15/08/2022 15:00:58 BST 82 50.8000 XLON 598753480319140 15/08/2022 15:01:30 BST 1 50.8000 XLON 598753480319207 15/08/2022 15:01:35 BST 19 50.8000 XLON 598753480319218 15/08/2022 15:01:40 BST 5 50.8000 XLON 598753480319225 15/08/2022 15:01:40 BST 22 50.8000 XLON 598753480319224 15/08/2022 15:01:45 BST 7 50.8200 XLON 598753480319243 15/08/2022 15:01:45 BST 30 50.8200 XLON 598753480319241 15/08/2022 15:01:45 BST 19 50.8200 XLON 598753480319242 15/08/2022 15:02:13 BST 10 50.8200 XLON 598753480319273 15/08/2022 15:02:40 BST 146 50.8200 XLON 598753480319366 15/08/2022 15:02:40 BST 21 50.8200 XLON 598753480319365 15/08/2022 15:02:40 BST 27 50.8200 XLON 598753480319369 15/08/2022 15:02:40 BST 51 50.8200 XLON 598753480319370 15/08/2022 15:02:40 BST 65 50.8200 XLON 598753480319368 15/08/2022 15:02:40 BST 16 50.8200 XLON 598753480319372 15/08/2022 15:02:40 BST 65 50.8200 XLON 598753480319371 15/08/2022 15:02:42 BST 19 50.8000 XLON 598753480319414 15/08/2022 15:02:44 BST 65 50.8000 XLON 598753480319416 15/08/2022 15:02:44 BST 37 50.8000 XLON 598753480319415 15/08/2022 15:02:44 BST 65 50.8000 XLON 598753480319417 15/08/2022 15:02:46 BST 65 50.8000 XLON 598753480319428 15/08/2022 15:02:46 BST 5 50.8000 XLON 598753480319429 15/08/2022 15:03:04 BST 32 50.7800 XLON 598753480319507 15/08/2022 15:03:04 BST 10 50.7800 XLON 598753480319506 15/08/2022 15:03:04 BST 10 50.7800 XLON 598753480319508 15/08/2022 15:03:22 BST 49 50.8000 XLON 598753480319540 15/08/2022 15:03:22 BST 3 50.8000 XLON 598753480319539 15/08/2022 15:03:55 BST 22 50.8000 XLON 598753480319636 15/08/2022 15:03:55 BST 22 50.8000 XLON 598753480319637 15/08/2022 15:03:55 BST 3 50.8000 XLON 598753480319639 15/08/2022 15:03:55 BST 10 50.8000 XLON 598753480319638 15/08/2022 15:04:29 BST 94 50.8000 XLON 598753480319832 15/08/2022 15:04:50 BST 51 50.8000 XLON 598753480319946 15/08/2022 15:05:30 BST 141 50.8000 XLON 598753480320114 15/08/2022 15:06:52 BST 168 50.8000 XLON 598753480320302 15/08/2022 15:06:52 BST 76 50.8000 XLON 598753480320303 15/08/2022 15:06:52 BST 87 50.8000 XLON 598753480320304 15/08/2022 15:07:18 BST 64 50.7600 XLON 598753480320389 15/08/2022 15:08:04 BST 58 50.7400 XLON 598753480320499 15/08/2022 15:08:02 BST 28 50.7400 XLON 598753480320496 15/08/2022 15:09:45 BST 9 50.7600 XLON 598753480320771 15/08/2022 15:09:45 BST 10 50.7600 XLON 598753480320768 15/08/2022 15:09:45 BST 12 50.7600 XLON 598753480320770 15/08/2022 15:09:45 BST 19 50.7600 XLON 598753480320769 15/08/2022 15:09:49 BST 109 50.7600 XLON 598753480320799 15/08/2022 15:10:35 BST 63 50.7400 XLON 598753480320949 15/08/2022 15:10:35 BST 11 50.7400 XLON 598753480320950 15/08/2022 15:11:44 BST 72 50.7200 XLON 598753480321085 15/08/2022 15:11:35 BST 3 50.7400 XLON 598753480321065 15/08/2022 15:11:35 BST 5 50.7400 XLON 598753480321063 15/08/2022 15:11:35 BST 12 50.7400 XLON 598753480321061 15/08/2022 15:11:35 BST 9 50.7400 XLON 598753480321064 15/08/2022 15:11:35 BST 22 50.7400 XLON 598753480321062 15/08/2022 15:11:44 BST 70 50.7200 XLON 598753480321095 15/08/2022 15:11:44 BST 10 50.7200 XLON 598753480321102 15/08/2022 15:11:44 BST 65 50.7200 XLON 598753480321101 15/08/2022 15:13:27 BST 50 50.7000 XLON 598753480321397 15/08/2022 15:13:27 BST 1 50.7000 XLON 598753480321396 15/08/2022 15:13:57 BST 50 50.6800 XLON 598753480321490 15/08/2022 15:13:57 BST 8 50.6800 XLON 598753480321491 15/08/2022 15:15:38 BST 124 50.7200 XLON 598753480321743 15/08/2022 15:15:38 BST 43 50.7200 XLON 598753480321744 15/08/2022 15:15:39 BST 62 50.7200 XLON 598753480321777 15/08/2022 15:16:00 BST 14 50.7200 XLON 598753480321838 15/08/2022 15:16:00 BST 22 50.7200 XLON 598753480321836 15/08/2022 15:16:00 BST 22 50.7200 XLON 598753480321837 15/08/2022 15:16:57 BST 10 50.7400 XLON 598753480321935 15/08/2022 15:17:04 BST 1 50.7400 XLON 598753480321939 15/08/2022 15:17:09 BST 1 50.7400 XLON 598753480321952 15/08/2022 15:17:36 BST 65 50.7600 XLON 598753480321990 15/08/2022 15:17:36 BST 65 50.7600 XLON 598753480321989 15/08/2022 15:17:41 BST 7 50.7600 XLON 598753480321993 15/08/2022 15:19:19 BST 65 50.8000 XLON 598753480322247 15/08/2022 15:19:19 BST 19 50.8000 XLON 598753480322245 15/08/2022 15:19:19 BST 21 50.8000 XLON 598753480322246 15/08/2022 15:19:19 BST 65 50.8000 XLON 598753480322248 15/08/2022 15:20:04 BST 129 50.7800 XLON 598753480322391 15/08/2022 15:20:04 BST 41 50.7800 XLON 598753480322392 15/08/2022 15:20:04 BST 68 50.7800 XLON 598753480322393 15/08/2022 15:20:04 BST 12 50.8000 XLON 598753480322388 15/08/2022 15:20:04 BST 65 50.8000 XLON 598753480322390 15/08/2022 15:20:04 BST 65 50.8000 XLON 598753480322389 15/08/2022 15:21:24 BST 26 50.7600 XLON 598753480322619 15/08/2022 15:21:24 BST 6 50.7600 XLON 598753480322620 15/08/2022 15:21:24 BST 19 50.7600 XLON 598753480322618 15/08/2022 15:21:36 BST 65 50.7400 XLON 598753480322659 15/08/2022 15:21:36 BST 65 50.7400 XLON 598753480322658 15/08/2022 15:22:54 BST 8 50.7200 XLON 598753480322782 15/08/2022 15:23:08 BST 77 50.7400 XLON 598753480322830 15/08/2022 15:23:08 BST 17 50.7400 XLON 598753480322831 15/08/2022 15:23:12 BST 7 50.7400 XLON 598753480322863 15/08/2022 15:23:37 BST 14 50.7600 XLON 598753480322888 15/08/2022 15:23:37 BST 37 50.7600 XLON 598753480322887 15/08/2022 15:24:09 BST 55 50.7600 XLON 598753480322984 15/08/2022 15:24:11 BST 2 50.7600 XLON 598753480322995 15/08/2022 15:24:11 BST 57 50.7600 XLON 598753480322996 15/08/2022 15:27:52 BST 98 50.7400 XLON 598753480323539 15/08/2022 15:25:09 BST 11 50.7600 XLON 598753480323111 15/08/2022 15:25:09 BST 7 50.7600 XLON 598753480323110 15/08/2022 15:25:09 BST 2 50.7600 XLON 598753480323108 15/08/2022 15:25:09 BST 19 50.7600 XLON 598753480323112 15/08/2022 15:25:09 BST 10 50.7600 XLON 598753480323113 15/08/2022 15:25:09 BST 2 50.7600 XLON 598753480323109 15/08/2022 15:25:32 BST 11 50.7600 XLON 598753480323157 15/08/2022 15:25:32 BST 1 50.7600 XLON 598753480323156 15/08/2022 15:26:00 BST 65 50.7600 XLON 598753480323262 15/08/2022 15:26:00 BST 33 50.7600 XLON 598753480323263 15/08/2022 15:26:26 BST 19 50.7600 XLON 598753480323345 15/08/2022 15:26:26 BST 12 50.7600 XLON 598753480323346 15/08/2022 15:26:42 BST 51 50.7600 XLON 598753480323366 15/08/2022 15:27:00 BST 32 50.7600 XLON 598753480323400 15/08/2022 15:27:00 BST 19 50.7600 XLON 598753480323401 15/08/2022 15:27:26 BST 51 50.7600 XLON 598753480323472 15/08/2022 15:27:52 BST 38 50.7600 XLON 598753480323537 15/08/2022 15:27:52 BST 14 50.7600 XLON 598753480323538 15/08/2022 15:27:52 BST 76 50.7400 XLON 598753480323541 15/08/2022 15:27:59 BST 72 50.7200 XLON 598753480323558 15/08/2022 15:29:35 BST 8 50.7800 XLON 598753480323841 15/08/2022 15:33:13 BST 19 50.8600 XLON 598753480324534 15/08/2022 15:33:13 BST 1 50.8600 XLON 598753480324533 15/08/2022 15:35:27 BST 100 50.8600 XLON 598753480324906 15/08/2022 15:35:27 BST 19 50.8600 XLON 598753480324907 15/08/2022 15:36:25 BST 91 50.8600 XLON 598753480325226 15/08/2022 15:36:25 BST 126 50.8600 XLON 598753480325227 15/08/2022 15:36:35 BST 226 50.8600 XLON 598753480325308 15/08/2022 15:36:35 BST 11 50.8600 XLON 598753480325311 15/08/2022 15:36:35 BST 65 50.8600 XLON 598753480325310 15/08/2022 15:36:35 BST 65 50.8600 XLON 598753480325312 15/08/2022 15:36:35 BST 100 50.8600 XLON 598753480325313 15/08/2022 15:37:59 BST 52 50.8400 XLON 598753480325512 15/08/2022 15:38:14 BST 248 50.8400 XLON 598753480325560 15/08/2022 15:40:04 BST 44 50.8200 XLON 598753480325797 15/08/2022 15:40:04 BST 8 50.8200 XLON 598753480325796 15/08/2022 15:40:28 BST 52 50.8200 XLON 598753480325846 15/08/2022 15:40:52 BST 7 50.8200 XLON 598753480325906 15/08/2022 15:42:07 BST 99 50.8400 XLON 598753480326114 15/08/2022 15:41:55 BST 27 50.8600 XLON 598753480326106 15/08/2022 15:41:55 BST 31 50.8600 XLON 598753480326102 15/08/2022 15:41:55 BST 18 50.8600 XLON 598753480326101 15/08/2022 15:41:55 BST 10 50.8600 XLON 598753480326105 15/08/2022 15:41:55 BST 65 50.8600 XLON 598753480326104 15/08/2022 15:41:55 BST 7 50.8600 XLON 598753480326103 15/08/2022 15:42:07 BST 65 50.8400 XLON 598753480326123 15/08/2022 15:42:07 BST 4 50.8400 XLON 598753480326125 15/08/2022 15:42:07 BST 65 50.8400 XLON 598753480326124 15/08/2022 15:42:54 BST 107 50.7800 XLON 598753480326294 15/08/2022 15:46:04 BST 17 50.7400 XLON 598753480326897 15/08/2022 15:46:32 BST 65 50.7400 XLON 598753480326998 15/08/2022 15:46:32 BST 65 50.7400 XLON 598753480326999 15/08/2022 15:49:05 BST 163 50.7400 XLON 598753480327381 15/08/2022 15:49:05 BST 91 50.7400 XLON 598753480327382 15/08/2022 15:49:52 BST 167 50.7400 XLON 598753480327528 15/08/2022 15:49:14 BST 87 50.7400 XLON 598753480327404 15/08/2022 15:49:52 BST 36 50.7400 XLON 598753480327530 15/08/2022 15:49:52 BST 65 50.7400 XLON 598753480327529 15/08/2022 15:51:45 BST 8 50.7200 XLON 598753480327888 15/08/2022 15:52:29 BST 236 50.7200 XLON 598753480328058 15/08/2022 15:52:29 BST 135 50.7200 XLON 598753480328060 15/08/2022 15:56:00 BST 151 50.7000 XLON 598753480328571 15/08/2022 15:56:00 BST 65 50.7000 XLON 598753480328575 15/08/2022 15:56:00 BST 11 50.7000 XLON 598753480328577 15/08/2022 15:56:00 BST 54 50.7000 XLON 598753480328574 15/08/2022 15:56:00 BST 90 50.7000 XLON 598753480328576 15/08/2022 15:56:00 BST 26 50.7000 XLON 598753480328580 15/08/2022 15:56:00 BST 64 50.7000 XLON 598753480328581 15/08/2022 15:56:00 BST 61 50.7000 XLON 598753480328582 15/08/2022 15:56:45 BST 52 50.6800 XLON 598753480328752 15/08/2022 15:58:20 BST 52 50.6800 XLON 598753480329017 15/08/2022 15:58:33 BST 232 50.6800 XLON 598753480329059 15/08/2022 16:00:16 BST 90 50.6800 XLON 598753480329366 15/08/2022 16:00:16 BST 118 50.6800 XLON 598753480329374 15/08/2022 16:00:16 BST 65 50.6800 XLON 598753480329373 15/08/2022 16:02:35 BST 40 50.7400 XLON 598753480329715 15/08/2022 16:02:35 BST 19 50.7400 XLON 598753480329717 15/08/2022 16:02:35 BST 19 50.7400 XLON 598753480329716 15/08/2022 16:03:12 BST 19 50.7600 XLON 598753480329797 15/08/2022 16:03:12 BST 8 50.7600 XLON 598753480329798 15/08/2022 16:03:12 BST 26 50.7600 XLON 598753480329796 15/08/2022 16:03:31 BST 131 50.7400 XLON 598753480329845 15/08/2022 16:03:31 BST 59 50.7600 XLON 598753480329841 15/08/2022 16:03:33 BST 78 50.7400 XLON 598753480329862 15/08/2022 16:04:54 BST 70 50.7400 XLON 598753480330045 15/08/2022 16:06:33 BST 169 50.7400 XLON 598753480330295 15/08/2022 16:04:55 BST 7 50.7400 XLON 598753480330047 15/08/2022 16:07:01 BST 51 50.7600 XLON 598753480330397 15/08/2022 16:07:15 BST 58 50.7800 XLON 598753480330445 15/08/2022 16:07:51 BST 12 50.7800 XLON 598753480330602 15/08/2022 16:07:51 BST 8 50.7800 XLON 598753480330603 15/08/2022 16:07:51 BST 31 50.7800 XLON 598753480330601 15/08/2022 16:08:17 BST 52 50.7600 XLON 598753480330717 15/08/2022 16:08:53 BST 1 50.7600 XLON 598753480330775 15/08/2022 16:08:53 BST 67 50.7600 XLON 598753480330776 15/08/2022 16:08:53 BST 11 50.7600 XLON 598753480330777 15/08/2022 16:09:14 BST 12 50.7600 XLON 598753480330834 15/08/2022 16:09:14 BST 19 50.7600 XLON 598753480330835 15/08/2022 16:09:14 BST 19 50.7600 XLON 598753480330836 15/08/2022 16:09:14 BST 1 50.7600 XLON 598753480330833 15/08/2022 16:09:37 BST 19 50.7600 XLON 598753480330903 15/08/2022 16:09:37 BST 33 50.7600 XLON 598753480330904 15/08/2022 16:10:14 BST 2 50.7600 XLON 598753480330994 15/08/2022 16:10:14 BST 66 50.7600 XLON 598753480330993 15/08/2022 16:10:40 BST 52 50.7600 XLON 598753480331062 15/08/2022 16:11:06 BST 53 50.7600 XLON 598753480331141 15/08/2022 16:11:32 BST 15 50.7600 XLON 598753480331164 15/08/2022 16:11:32 BST 37 50.7600 XLON 598753480331163 15/08/2022 16:12:05 BST 2 50.7200 XLON 598753480331316 15/08/2022 16:12:33 BST 243 50.7000 XLON 598753480331369 15/08/2022 16:12:21 BST 106 50.7200 XLON 598753480331344 15/08/2022 16:16:28 BST 167 50.7000 XLON 598753480332067 15/08/2022 16:16:29 BST 10 50.7000 XLON 598753480332078 15/08/2022 16:16:29 BST 12 50.7000 XLON 598753480332077 15/08/2022 16:16:30 BST 1 50.7000 XLON 598753480332080 15/08/2022 16:16:30 BST 60 50.7000 XLON 598753480332081 15/08/2022 16:16:50 BST 3 50.7000 XLON 598753480332164 15/08/2022 16:16:50 BST 1 50.7000 XLON 598753480332165 15/08/2022 16:16:55 BST 12 50.7000 XLON 598753480332179 15/08/2022 16:16:59 BST 31 50.7000 XLON 598753480332182 15/08/2022 16:17:10 BST 51 50.7000 XLON 598753480332213 15/08/2022 16:19:37 BST 36 50.7000 XLON 598753480332575 15/08/2022 16:19:42 BST 19 50.7000 XLON 598753480332580 15/08/2022 16:19:42 BST 23 50.7000 XLON 598753480332579 15/08/2022 16:19:47 BST 32 50.7000 XLON 598753480332595 15/08/2022 16:19:57 BST 60 50.7000 XLON 598753480332612 15/08/2022 16:19:57 BST 65 50.7000 XLON 598753480332613 15/08/2022 16:19:57 BST 65 50.7000 XLON 598753480332614 15/08/2022 16:20:11 BST 14 50.7000 XLON 598753480332706 15/08/2022 16:20:11 BST 65 50.7000 XLON 598753480332705 15/08/2022 16:20:11 BST 1 50.7000 XLON 598753480332704 15/08/2022 16:20:31 BST 51 50.7000 XLON 598753480332772 15/08/2022 16:20:53 BST 13 50.7000 XLON 598753480332844 15/08/2022 16:20:53 BST 4 50.7000 XLON 598753480332846 15/08/2022 16:20:53 BST 34 50.7000 XLON 598753480332845 15/08/2022 16:21:11 BST 41 50.7000 XLON 598753480332936 15/08/2022 16:21:11 BST 11 50.7000 XLON 598753480332935 15/08/2022 16:22:25 BST 70 50.7200 XLON 598753480333160 15/08/2022 16:22:28 BST 43 50.7400 XLON 598753480333184 15/08/2022 16:22:28 BST 8 50.7400 XLON 598753480333185 15/08/2022 16:22:28 BST 18 50.7200 XLON 598753480333187 15/08/2022 16:24:37 BST 11 50.7200 XLON 598753480333578 15/08/2022 16:24:37 BST 65 50.7200 XLON 598753480333580 15/08/2022 16:24:37 BST 88 50.7200 XLON 598753480333579 15/08/2022 16:24:37 BST 65 50.7200 XLON 598753480333581 15/08/2022 16:24:58 BST 16 50.7400 XLON 598753480333672 15/08/2022 16:24:58 BST 85 50.7400 XLON 598753480333673 15/08/2022 16:24:59 BST 51 50.7400 XLON 598753480333674 15/08/2022 16:25:16 BST 19 50.7400 XLON 598753480333806 15/08/2022 16:25:16 BST 34 50.7400 XLON 598753480333807 15/08/2022 16:28:24 BST 23 50.7600 XLON 598753480334670 15/08/2022 16:28:24 BST 22 50.7600 XLON 598753480334671 15/08/2022 16:28:56 BST 4 50.7600 XLON 598753480334770 15/08/2022 16:29:01 BST 47 50.7600 XLON 598753480334803 15/08/2022 16:29:01 BST 2 50.7600 XLON 598753480334802 15/08/2022 16:29:06 BST 1 50.7600 XLON 598753480334831 15/08/2022 16:29:32 BST 1 50.7600 XLON 598753480334978 15/08/2022 16:29:56 BST 32 50.7800 XLON 598753480335242 15/08/2022 16:29:56 BST 2 50.7800 XLON 598753480335241 15/08/2022 16:29:56 BST 3 50.7800 XLON 598753480335243

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/712238/InterContinental-Hotels-Group-PLC-Announces-Transaction-in-Own-Shares