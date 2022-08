Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich gestern über weite Strecken nur wenig bewegt. Dabei lag er mal über, mal unter der Marke von 13.800 Punkten. Am Ende ging der DAX bei 13.816 Zählern aus dem Handel. Das ist ein Plus von knapp 0,2 Prozent bzw. 20 Punkten. Marktidee: Encavis Encavis hat gestern Zahlen für das erste Halbjahr vorgestellt und gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Am Aktienmarkt kamen die Meldungen sehr gut an. Das Papier von Encavis legte deutlich zu und stieg auf ein 18-Monats-Hoch. Aus technischer Sicht ist der Ausbruch allerdings noch nicht nachhaltig. Dafür muss der Kurs erst noch eine weitere Marke auf der Oberseite knacken. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf