Dietikon (ots) -Eltern kennen das Drama "Das Kind und das smarte Gerät" nur zu gut. Kaum ein Thema zu Kindererziehung gibt so zu reden und überfordert dabei viele Eltern, und gleichzeitig Lehrer:innen und Kindererzieher:innen. DQ Solutions schreibt diesem Drama mit iPad4Kids ein Happy Ending.Altersgerechte Oase & Kompatibilität mit Lehrplan 21DQ Solutions ermöglicht Kindern ab 4 Jahren ab sofort den sicheren Eintritt in die digitale Welt mit einem auf sie optimierten iPad. Abgestimmt mit dem Lehrplan 21 sind die Geräte so eingerichtet, dass nur altersentsprechende Apps und Inhalte angezeigt werden, inkl. der Apps, die für Kindergarten und Schule gebraucht werden. Nadine Christinger, Learning Trainer bei DQ Solutions und ausgebildete Pädagogin, sagt: "Mit iPad4Kids haben wir für Kinder eine digitale Oase geschaffen, in der sie zahlreiche Apps sicher entdecken und eigene kreative Projekte realisieren, Filme erstellen, eigene Hörspiele aufnehmen, musizieren oder zeichnen können." Mit iPad4Kids hat DQ Solutions auch Eltern im Fokus, so die Pädagogin: "Eltern erhalten die Möglichkeit, die Nutzungszeiten für das iPad ihres Kindes einfach anzupassen. Zusätzlich laden wir sie dazu ein, kostenlos an Webinaren teilzunehmen und hilfreiche Tipps bei der Begleitung ihres Kindes im Umgang mit dem iPad zu erhalten." Wird das Kind älter, wächst das iPad mit. Mit jedem neuen Schulzyklus des Lehrplan 21 passt sich die Konfiguration an und ist so eine effiziente Antwort auf die BYOD (Bring-Your-Own-Device) Anforderung vieler Schulen.Pünktlich auf den Schulstart launcht DQ Solutions am 16. August 2022 den Service iPad4Kids. Für 31 Franken pro Monat erhalten die Eltern ein Sorglos-Paket inkl. technischem Support und Webinaren und das Kind ein neues iPad mit Schutzhülle und Apps im Wert von ca. CHF 170.-.Link: https://www.dq-solutions.ch/education/ipad4kids