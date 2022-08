Bei Paion geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Immerhin schießt der Kurs rund zwei Prozent in die Höhe. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 1,05 EUR. Schaltet Paion dadurch in den Hausse-Modus?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Paion-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch liegt bei 1,12 EUR. Die Situation bleibt also angespannt.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...