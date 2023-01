An der Technologiebörse Nasdaq steht am Dienstag erneut der Impfstoffhersteller Curevac im Fokus. Obwohl die Aktie bereits in den vergangenen zwei Handelstagen um rund 55 Prozent nach oben geschossen ist, legt sie am Dienstag um weitere 15 Prozent zu. Damit steht CureVac bald 100 Prozent höher als am letzten Donnerstag.Die Rally, die CureVac aufs Parkett zaubert, ist schier atemberaubend. Seit dem Zwischenbericht zum Grippeimpfstoffprogramm der Tübinger hat die Aktie rund 87 Prozent zugelegt. Mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...