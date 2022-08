Silver One Resources Inc. veröffentlichte heute die Ergebnisse seines Reverse-Circulation-Bohrprogramms über 7.500 Meter, das kürzlich an seinem Candelaria-Projekt in Nevada abgeschlossen werden. Die Ziele des Programms, zu denen auch die Untersuchung der Erweiterungen der Silberoxidmineralisierung in der Nähe der früheren produzierenden Tagebaue und das Auffüllen der Lücken zwischen den im Jahr 2021 gebohrten Step-out-Löchern gehörte, wurden alle erfolgreich erreicht.



Seit November 2018 hat das Unternehmen über 25.000 Meter in 131 Löchern gebohrt, einschließlich RC-, Kern- und Sonic-Bohrungen. Das jüngste 36 Bohrlöcher und 7.500 Meter umfassende Bohrprogramm erprobte die Erweiterungen der Silberoxidmineralisierung östlich der Grube Mt. Diablo, neigungsabwärts der Tagebaue Mt. Diablo und Northern Belle und füllte die Bereiche der Silbermineralisierung zwischen den Step-Out-Bohrlöchern auf, die 2021 westlich des Tagebaus Mt. Diablo liegen.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten unter anderem:



? Bohrloch SO-C-22-119B: 1.339 g/t Silber und 1,22 g/t Gold über 10,67 Meter von 68,58 Metern ? Bohrloch SO-C-22-106A: 501,5 g/t Silber und 0,76 g/t Gold über 3,05 Meter von 263,65 Metern ? Bohrloch SO-C-22-125: 518,5 g/t Silber und 0,85 g/t Gold über 3,05 Meter von 284,99 Metern



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

SILVER ONE RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de