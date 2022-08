Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Finanzmarktteilnehmer haben sich von den enttäuschenden Konjunkturzahlen in Japan und China und der überraschenden Zinssenkung der PBoC nur wenig aus der Ruhe bringen lassen, so die Analysten der Helaba.Auch der massive Einbruch des Empire-State-Indexes habe schnell abgeschüttelt werden können. Der deutsche Aktienmarkt habe per saldo leichte Gewinne erzielt, während Nachfragesorgen den Ölpreis belastet hätten und auch der Euro sei in der Defensive. An den Rentenmärkten sei es zu einer Erholung gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...