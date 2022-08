Die US-Börsen setzten am Montag ihren Höhenflug weiter fort. Die US-Großbank JP Morgan erklärte in einem aktuellen Marktkommentar, von dem Ausmaß der seit Juni laufenden Kurserholung überrascht worden zu sein. Ähnlich dürfte es auch vielen anderen institutionellen Anleger gehen. Der Dow Jones legte um 0,45 % auf 33.912 Punkte zu und erreichte damit den höchsten Stand seit über dreieinhalb Monaten. Der S&P 500 schloss 0,40 % fester bei 4.297 Punkten. Der Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Plus von 0,75 % bei 13.667 Punkten. Bei den Einzelwerten stand Walt Disney im Vordergrund. Die Aktie legte nach dem Einstieg des aktivistischen Investors Dan Loeb am Montag um 2,21 % auf 124,26 $ zu. Loeb hat in den letzten Wochen laut eigener Aussage einen "erheblichen Anteil" an Disney erworben. In Deutschland wird heute um 11 Uhr der ZEW-Index veröffentlicht. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,24 % bei 13.849 Punkten und hat damit die Marke von 14.000 Punkten weiter im Visier.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de