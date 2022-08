DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Kooperation

16.08.2022 / 10:28

Bocholt, 16. August 2022

Gigaset wird Hardware-Partner von BeHome

Neue Kooperation baut Smart Care Ansatz auf B2B-Ebene aus und schafft ganzheitliches Angebot für Kunden Der demografische Wandel in Deutschland und Europa schreitet voran. Stand heute sind rund 25 Millionen Deutsche älter als 60 Jahre, knapp 10 Millionen älter als 75. 2022 leben rund 4,1 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland, 2017 waren es noch 3,4 Millionen. Gleichzeitig werden die Personalengpässe in der (Alten)pflege immer gravierender. Für Industriegesellschaften ist die Lösung dieser demografischen Herausforderung, die sich in der Zukunft weiter zuspitzen wird, eines der zentralen Themen. Mit der Partnerschaft von Gigaset und BeHome wird älteren Menschen und ihren Angehörigen, die auch im Alter noch selbstbestimmt zuhause leben wollen, ein neues und ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot zur Verfügung gestellt. Kompetenz-Partnerschaft "Smart Senior Living"

Gigaset ist seit 2012 im Bereich Smart Home aktiv. 2018 wurde auf Basis der langjährigen Erfahrungen in diesem Bereich ein dezidiertes Smart Care Portfolio entwickelt. Das einfach zu installierende Assistenzsystem warnt bei Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf und informiert Angehörige per Pushnachricht oder optional per automatisiertem Telefonanruf. Dafür sorgen verschiedene intelligente Sensoren, die an Fenstern, Türen und in den Räumen der Wohnung der zu unterstützenden Person befestigt werden. Die Better@Home Service GmbH mit ihrer Komplettlösung BeHome wurde im Juni 2018 gegründet. Ziel ist es, Kunden ein umfassendes Angebot aus einer Hand zu bieten, das digitale, intelligente Assistenzsysteme, ein maßgeschneidertes Dienstleistungsangebot sowie eine offene Lösungsplattform als zentralen Zugangspunkt bietet. Ein Kundenfokus richtet sich dabei auf den B2B-Markt, also Wohnungsunternehmen, Städte und Kommunen, Kranken- und Pflegekassen, Arbeitgeber und Pflegeeinrichtungen. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz ergeben sich neue Kooperationsmöglichkeiten, Dienstleistungsangebote und Versorgungsmodelle. Das B2C-Angebot von BeHome ermöglicht es auch privaten Haushalten, einfach und bezahlbar mehr Sicherheit und Lebensqualität für die Nutzer sowie deren Angehörige zu schaffen. Hightech mit Fokus auf den Menschen

BeHome berät und entwickelt ganzheitliche Lösungen, die seitens der B2B-Partner an ihre Kunden weitergegeben werden. Ermöglicht werden u.a. so telemedizinische und private Videogespräche, smarte Wohnumgebungen, digitale Einkäufe, Alarmanlagen und Apothekenbestellungen. BeHome will die Technik in den Hintergrund treten lassen und sich zukünftig vor allem als Service-Provider positionieren. Das Leistungsversprechen ist geknüpft an den konkreten Bedarf der Kunden: Einfache, smarte Lösungen und erstklassiger Service für einen sicheren und bequemen Alltag in den eigenen vier Wänden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, braucht BeHome die besten Partner, denn nur zuverlässige und hochwertige Hardware ermöglicht ein erstklassiges Kundenerlebnis in diesem sensiblen Umfeld. "Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Gigaset", so Prof. Dr. Arno Elmer, Gründer und Geschäftsführer BeHome. "Gigaset ist das deutsche Telekommunikationsunternehmen. Tradition, Innovation und ein erstklassiger Ruf begleiten Gigaset seit Jahrzehnten. Kunden vertrauen der Technik von Gigaset und genau darauf setzen wir bei der hardwareseitigen Integration der Produkte in unser Lösungsangebot. Mit Gigaset gewinnen wir zudem einen Partner mit einem starken B2C-Kundenzugang und zum stationären Facheinzelhandel im Consumer Electronics Markt. "Die Partnerschaft mit BeHome ist für uns ein wichtiger Schritt in Richtung B2B-Markt. Unser Smart Care Ansatz richtete sich vor allem auf den Consumer-Markt. Durch Partnerschaften wie mit BeHome können wir jedoch zukünftig ganz neue Märkte und Klientel adressieren", so Edgar Schollmeyer, VP Smart Care bei Gigaset. BeHome auf der ifa 2022 erleben

Smart Care Interessierte können BeHome auch auf der diesjährigen IFA 2022 in Berlin erleben. Vom 2. bis 6. September auf dem Stand 147 in Halle 20 (IFA next). Die Integration der Produkte von Gigaset in das Lösungsangebot von BeHome wird dort live präsentiert und die umfangreichen Anwendungsfälle gezeigt.

