Wiesloch (ots) -In der Kategorie "Fleisch & Wurst" gewinnt die REWE Niederlassung Südwest die Auszeichnung "Faire Partner 2022" für das Landbauern Schweinefleisch-Programm. Der Wettbewerb wird von den Fachmagazinen Lebensmittel Praxis und top agrar ausgerichtet und würdigt beispielhafte Projekte für faire Handelsbeziehungen.Das preisgekrönte Programm zeigt, dass Landwirte, Hersteller und Händler partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, um nachhaltigere, regionale Lebensmittel zu erzeugen. Extra gezüchtete Tiere, die eine hohe Fleischqualität aufweisen, die tierwohlgerechte Einstallung nach Haltungsform 3, gentechnikfreie Fütterung, ausschließlich regionale Mast, Schlachtung und Verarbeitung sowie die nachhaltige Ganztierkörpervermarktung ergeben ein Gesamtkonzept und hohe Anforderungen an Landwirt:innen und den Produktionsbetrieb. Das wird durch höhere Einkaufspreise und über Jahre verbindliche Verträge wertgeschätzt."Unser Erfolgsgeheimnis ist der permanente, persönliche Austausch aller am Landbauern Schweinefleisch-Programm Beteiligten. Wir finden auch kurzfristig Lösungen, sei es bei der Vermarktung, aber auch bei der Preisgestaltung. Verbindlichkeit ist ein wichtiges Gut, damit unsere Partner langfristig planen können. Ab 2030 will REWE nur noch Fleisch der Haltungsform 3 und 4 anbieten. Mit dem Landbauern Programm haben wir dafür in unserer Region einen Grundstein gelegt", so Rudolf Müller, zuständig für den Fleischeinkauf der REWE Südwest."Die Auszeichnung als 'Faire Partner 2022' ist für unsere Region eine große Ehre und Bestätigung, dass wir mit dem Landbauern Fleischprogramm auf dem richtigen Weg sind. Trotz anhaltender Inflation und aktuell hoher Preissensibilität bei unseren Kunden, investieren wir heute in die Zukunft. Und die heißt: hochwertiges, tierwohlgerecht erzeugtes Fleisch und die Sicherung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe in der Region", so Henning Opper, Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Südwest."Neben der konzeptionell ausgereiften Zusammenarbeit hat die Jury vor allem der Aspekt der Ganztierkörpervermarktung überzeugt. Dass das ganze Tier als Lebewesen wertgeschätzt und nichts verschwendet wird, ist in einem regionalen Fleischprogramm besonders", so Marcus Arden, Mitglied der Experten-Jury des Wettbewerbs "Faire Partner".Hinter dem regionalen Schweinefleisch-Programm "Landbauern" stehen insgesamt vier landwirtschaftliche Betriebe, darunter insbesondere das Hofgut Bronnacker aus Rosenberg (Neckar-Odenwald Kreis), die Metzger- und Gastronomiegenossenschaft MEGA Fleisch aus Stuttgart als Produktionsbetrieb und die REWE Südwest mit Sitz in Wiesloch. "Wir konnten das Programm von Anfang an mitgestalten und wurden nach unserer Meinung gefragt. Bis heute passt die Kommunikation zwischen uns Landwirten und allen Beteiligten. Und der höhere Aufwand, nach Haltungsform 3 zu produzieren sowie weitere Qualitätsanforderungen zu erfüllen, wird durch die Aufschläge bei der Bezahlung wertgeschätzt. So kann es weitergehen", so Annika Thier, Landwirtin vom Hofgut Bronnacker und Hauptlieferantin im Landbauern Schweinefleisch-Programm.Was an 13 Bedienungstheken im Großraum Stuttgart als Test im März 2020 begann, ist heute - zwei Jahre später - ein wichtiger Sortimentsbaustein. Das Landbauern Schweinefleisch ist in über 70 Märkten an den Bedientheken und in über 80 Märkten im Kühlregal zu finden. Die Eigenmarke "Landbauern" gibt es ausschließlich in REWE Märkten in Südwestdeutschland und wurde 2022 durch "Landbauern Rind und Kalb aus dem Haus Qualivo" sowie "Landbauern Hähnchen" erweitert.