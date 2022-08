BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Tencent Holdings will seine Anteile am chinesischen Lieferdienst-Giganten Meituan verkaufen, um die Konzernstrukturen weiter zu entflechten. Der chinesische Internetgroßkonzern Alibaba Group Holding Ltd. hatte bereits im Januar 2016 seine Anteile in...

Den vollständigen Artikel lesen ...