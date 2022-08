Der Goldpreis stieg zu Beginn der letzten Woche erneut bis an den Widerstand bei 1.800 US-Dollar an, während dieser den Rest der Woche in einer engen Spanne zwischen 1.785 US-Dollar und 1.800 US-Dollar handelte. Einerseits war es ein Zeichen von Stärke, dass der Goldpreis nicht gleich am Widerstand abprallte und Shortseller erneut die Oberhand bekamen. ...

