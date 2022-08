Nach dem Auslaufen der US-Berichtssaison für das zweite Quartal 2022 achten Ökonomen und Investoren vor allem auf die neuesten Signale von der Wirtschaft in den USA - kommt es zu einer Rezession? Man achtet besonders auf die Frühindikatoren, die sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen so wie Inflations- und BIP-Daten. Am Montag kam ein regionaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...