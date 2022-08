Moderna: Zulassung von Omikron-Impfstoff in Großbritannien - Analyse von BigCommerce und Brenntag

Werbung



Als erstes Land hat UK den angepassten Impfstoff zugelassen. Außerdem: BigCommerce und Brenntag in der heutigen Ausgabe des Daily Trading Newsletters



Der US-amerikanische Impfstoffhersteller Moderna erhielt am späten Montagabend grünes Licht von der britischen Arzneimittelbehörde MHRA für eine speziell an Omikron angepasste Variante seines COVID19-Impfstoffes. Im Rahmen der klinischen Studie hätte dem Vakzin eine starke Immunreaktion sowohl gegen den ursprünglichen Virusstamm als auch gegen die Corona-Variante Omikron nachgewiesen werden können, so die Leiterin der britischen Arzneimittelbehörde. Der Omikron-Impfstoff wird zurzeit ebenfalls von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA geprüft. Eine Zulassung wird zeitnah erwartet. Die STIKO empfiehlt bislang die vierte Impfung nur für Personen ab 70 und Risikopatienten, doch Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprach sich kürzlich für den zweiten Booster aus. Von Konkurrent Biontech werden in Kürze erste Studiendaten zum Omikron-Impfstoff erwartet, dessen Zulassung der Mainzer Konzern für Herbst anstrebt.





Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert börsentäglich für Sie in unserem Daily Trading Newsletter u.a. den DAX© und weitere spannende Werte. Wenn Sie auch an unserem Daily Trading Newsletter interessiert sind, können Sie sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?