Der Ladeinfrastruktur-Anbieter Wirelane plant, zusammen mit Adecco Business Solutions in den kommenden zwölf Monaten mehr als 1.500 (halb-) öffentliche Ladepunkte in Deutschland zu errichten. Wirelane bringt laut der Mitteilung neben der Lade-Hardware auch seine Betriebsplattform "WirelaneOS" zum Management, Monitoring und Abrechnen von Ladeinfrastruktur in die Partnerschaft mit ein, während Adecco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...