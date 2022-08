Die Aktie des Schweizer Elektrokonzerns Landis + Gyr befindet sich bereits seit einiger Zeit in einer Seitwärtsbewegung. In der aktuell nachrichtenarmen Lage des Unternehmens hat sich jedoch die charttechnische Ausgangslage der Aktie bedeutend verbessert. Es dürfte sich lohnen, den Titel im Blick zu behalten.Die Nachrichtenlage um die Aktie von Landis + Gyr (CH0371153492) ist derzeit dünn. Die Landis + Gyr Group AG mit Sitz in Cham im Schweizer Kanton Zug ist ein Unternehmen, das hauptsächlich in der Herstellung von elektrischen Komponenten und Geräten ...

