Noch vor wenigen Jahren war Crowdinvesting weitgehend unbekannt - heute ist es nicht nur eine beliebte Finanzierungsform für Unternehmen, sondern auch eine interessante Investment-Alternative oder Portfolio-Ergänzung für Privatanleger. Der Crowdinvesting-Markt wächst seit Jahren kontinuierlich und verzeichnete von 2012 bis 2020 in Deutschland eine jährliche Zunahme des Marktvolumens von ca. 68 % (nach CAGR). Dabei wurden durch die Crowd in den letzten zehn Jahren über 1,4 Mrd. Euro in Unternehmen, Umwelt- und Immobilienprojekte investiert. Kein Wunder, dass es inzwischen kaum eine Branche gibt, in welcher das alternative oder auch ergänzende Finanzierungsmodell nicht zum Einsatz kommt - von Startups über Wachstumsunternehmen und Immobilien bis hin zu Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien wird auf Crowdinvesting gesetzt.

"Wenn es um Geldanlagen und um Möglichkeiten der Kapitalaufnahme für Unternehmen geht, wird Crowdinvesting meiner Wahrnehmung nach jedoch immer noch unterschätzt. Gegenüber ETFs, Investmentfonds & Co. für Anleger und Venture Capital, Bankfinanzierungen etc. für Unternehmen wird es oft als Nische wahrgenommen - aber diese "Nische" ist mittlerweile ziemlich groß und erfreut sich wachsender Beliebtheit", sagt Johannes Ranscht, Geschäftsführer ...

