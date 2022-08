Der australische Rohstoffkonzern BHP hat im vergangenen Geschäftsjahr (Ende Juni) dank Rekordpreisen für Rohstoffe so viel verdient wie noch nie zuvor. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn stieg im Jahresvergleich um fast 40 Prozent auf 23,8 Milliarden US-Dollar, wie BHP mit Sitz in Melbourne am Dienstag mitteilte.Im Vorjahr hatte das Unternehmen hier 17,1 Milliarden Dollar ausgewiesen. Die Aktie legte in Sydney um über vier Prozent zu.Aufgrund besserer Geschäftsaussichten in China will das Unternehmen ...

