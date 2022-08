Wie ich soeben in einer Ad-hoc-Meldung gelesen haben, hält die CPI Property Group (CPI) bereits mindestens 52,98 Prozent (Stichtag 11. August 2022) an der S Immo AG. Die erste Frist des Übernahmeangebots lief bis 12. August, das endgültige Ergebnis dürfte in den nächsten Tagen (dauert ein bis drei Werktage) veröffentlicht werden. 10,43 Prozent der Aktien wurden bis dahin von Aktionären eingemeldet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...