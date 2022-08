Berlin (ots) -Binge Watching bei BILD TV: Am Donnerstag, dem 18. August 2022, zeigt der Sender ab 20.15 Uhr in einem True-Crime-Marathon alle Folgen des neuen BILD-Magazins EISKALT. BILD Chefreporter Frank Schneider geht darin den spannendsten Kriminalfällen auf die Spur und präsentiert den aktuellsten Stand der Ermittlungen.In insgesamt acht Folgen werden jeweils mehrere Verbrechen untersucht, die Deutschland erschüttert haben. Darunter sind die größten Vermisstenfälle, die grausamsten Leichenfunde und mysteriöse Mordfälle, die teilweise vertuscht oder mit ungewöhnlichen Tatwaffen begangen wurden. Auch besonders bekannte Fälle wie das Verschwinden von Maddie McCann oder die Taten des Horror-Paars von Höxter werden neu aufgerollt.BILD Chefreporter Frank Schneider: "Als Polizeireporter und Investigativ-Journalist habe ich mich schon mit vielen spektakulären Morden und mysteriösen Kriminalfällen befasst, doch einige sind auch für mich besonders schockierend, brutal und skrupellos. EISKALT zeigt diese außergewöhnlichen Verbrechen und lässt sie den Zuschauer aus einem faszinierenden Blickwinkel betrachten, ganz nah am Geschehen. Die BILD Reporter gehen selbst auf Spurensuche, besuchen die Tatorte, sprechen mit Ermittlern, Opfern und sogar mit Tätern."EISKALT - Das Crime Magazin. Am 18. August ab 20.15 Uhr bei BILD TV und im Anschluss in der BILD Mediathek für BILDplus verfügbar.Alle Folgen im Überblick:Folge 1: Die größten VermisstenfälleFolge 2: Vermisste KinderFolge 3: Grauenhafte Leichenfunde Folge4: Mysteriöse Mordfälle Folge5: Vertuschte Morde Folge6: Wenn Frauen morden Folge7: Die grausamsten Mordwerkzeuge Folge8: Tot im WaldPressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5298244