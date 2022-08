BYD setzt seine Expansion weiter fort. Der chinesische Hersteller von Elektroautos wird seine Stromer in Zukunft auch in Dänemark und Kambodscha ausrollen. Die Aktie reagiert kaum! BYD expandiert! BYD wird seine Elektroautos nach Norwegen, Schweden, Deutschland, Israel und Thailand bald auch in Dänemark und Kambodscha ausrollen. In Dänemark hat BYD mit der Nic. Christiansen Gruppe einen Deal abgeschlossen. Nic. Christiansen wird sich um Vertrieb, ...

